Colazione da Tiffany | la storia della moda e del costume sul grande schermo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Life&People.it Cinque fili di perle che scendono sulla schiena, occhialoni scuri e un sacchettino con dentro un croissant: sono pochi dettagli di stile, eppure non si può far altro che pensare al personaggio di Holly Golightly, protagonistapellicola del regista Blake Edwards – ispirata al romanzo di Truman Capote –da, che esce al cinema nel 1961. Si apre con questa scena la celebre pellicola che vede protagonista una giovanissima Audrey Hepburn, agli esordisua carriera. Dovendo fare una recensione dida, si può affermare che si tratta di una di quelle produzioni in cui il cinema – in senso di “settima arte” – lascia il posto al glamour e alla. Mondanità e apparenza, in fin dei conti, sono gli “attori” ...