(Adnkronos) – Sarà l' autopsia , che sarà eseguita nei prossimi giorni, a chiarire le cause della morte della ragazza di 27 anni , trovata senza vita sabato scorso a Ciampino . La donna, che aveva trascorso la notte in casa di un imprenditore di 39 ...

Arezzo, bimbo cade da finestra: è in codice rosso - Arezzo, bimbo cade da finestra: è in codice rosso - Accertamenti in corso sulla dinamica dell'accaduto Un bambino di 4 anni è caduto dalla finestra di un appartamento di via del Trionfo ad Arezzo, posto al terzo piano. A dare l'allarme sono stati alcun ...

Roma, morta nel sonno a casa del compagno: è Francesca Russo, la giovane morta a 26 anni - Roma, morta nel sonno a casa del compagno: è Francesca Russo, la giovane morta a 26 anni - Francesca Russo, una giovane estetista romana di 26 anni, è stata trovata morta nella casa del suo capo a ciampino. L’imprenditore 39enne, S.G., che gestisce alcuni negozi di bellezza a Roma, ha ...

Ciampino, 27enne trovata morta a casa del capo: si attende autopsia - ciampino, 27enne trovata morta a casa del capo: si attende autopsia - (Adnkronos) – Sarà l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, a chiarire le cause della morte della ragazza di 27 anni , trovata senza vita sabato scorso a ciampino. La donna, che aveva trasco ...