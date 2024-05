Nibali vede sprazzi azzurri al Giro d’Italia | “Tiberi - Zana e la crescita di Piganzoli”

"Pogacar condizionerà la gara", il pronostico dell'ex campione premiato a Castiglion Fiorentino FIRENZE - "Ho visto il percorso del prossimo Giro d'Italia, difficile e ci sarà Pogacar che condizionerà la corsa e lo farà in modo positivo per lui". ...

Manca sempre meno al via del Giro d’Italia 2024 con un grande favorito, lo sloveno Tadej Pogacar che quest’anno ha già messo la firma su Strade bianche, Giro della Catalogna e Liegi-Bastogne-Liegi. “È in grandi condizioni, è lui il favorito numero ...

Vincenzo Nibali è stato ospitato al Processo alla Tappa dopo la 13ma frazione del Giro d’Italia 2024 . Nel programma prodotto dalla Rai, è stato anticipato il documentario “Il 7° campione”, che andrà in onda su Rai 2, sullo Squalo dello Stretto e il ...

Nibali: 'Pogacar immenso, per Tiberi grande futuro' - nibali: 'Pogacar immenso, per Tiberi grande futuro' - "Pogacar ha regalato grandi gioie ma ha fatto anche capire di quale grandezza sia. Con la sua azione sul Foscagno e la vittoria al Mottolino ha messo i puntini sulle i, ampliando ulteriormente un gran ...

Ciclismo: a Livigno la presentazione del docufilm che racconta la vita di Vincenzo Nibali - Ciclismo: a Livigno la presentazione del docufilm che racconta la vita di Vincenzo nibali - Immagini inedite dello "Squalo dello Stretto", leggenda dello sport per essere tra i sette ciclisti che in carriera hanno vinto giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. Il messinese per la vittoria fin ...

Giro d'Italia: doppio passaggio, la tappa Monte Grappa e Bassano - giro d'Italia: doppio passaggio, la tappa Monte Grappa e Bassano - Sabato 25 maggio 2024 Bassano del Grappa ospiterà l’arrivo della 20° tappa del 107° giro d’Italia. È atteso un pubblico delle grandi occasioni sul Monte Grappa per la penultima tappa del giro d’Italia ...