Il Torino fa sul serio per Vanoli e Vagnati è al lavoro per regalargli già il primo colpo di mercato per la Serie A Per liberarlo dal Venezia, il Torino dovrà esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto di Vanoli con i lagunari, in ...

Torino, da Vanoli a Italiano: il punto sul prossimo allenatore - torino, da vanoli a Italiano: il punto sul prossimo allenatore - Non è certo un mistero che l`esperienza al torino di Ivan Juric sia giunta al capolinea. Quella contro l`Atalanta di domenica sarà infatti la sua ultima partita.

SERIE B - Playoff, andata in bilico tra Palermo e Venezia, Vanoli stacca tutti nelle quote per la promozione - SERIE B - Playoff, andata in bilico tra Palermo e Venezia, vanoli stacca tutti nelle quote per la promozione - Come riporta AgiproNews, prosegue la corsa alla promozione in Serie A. Il Palermo, dopo aver regolato la Sampdoria nel primo turno dei Playoff di Serie B, affronta in semifinale il Venezia, arrivato t ...

Il Gazzettino: “Venezia a Palermo, Vanoli: «Daremo il 200 per cento»” - Il Gazzettino: “Venezia a Palermo, vanoli: «Daremo il 200 per cento»” - La delusione per il traguardo sfumato a 45’ dal filo di lana è ormai alle spalle. Con tanto di lacrime, perchè anche Paolo vanoli ha un cuore e un’anima, sotto la scorza da duro in panchina. Ora c’è ...