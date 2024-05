Atalanta - De Roon anche da infortunato con la squadra per la finale di Europa League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bergamo, 20 maggio – L’portaMarten dea Dublino, sarà in panchina, come capitano non giocatore. Impossibilitato a scendere in campo il 33enne centrocampista nerazzurro (quest’anno diventato capitano data la prolungata assenza di Rafael Toloi) mercoledì sera nelladisarà comunque in panchina, per stare insieme allanello spogliatoio, nel riscaldamento, durante il match, e nel caso di successo contro il Bayer Leverkusen per festeggiare in campo in caso di vittoria e fare il tradizionale giro di campo con la Coppa. Il 33enne mediano olandese non potrà giocare nelle prossime tre settimane per una lesione tra il primo e il secondo grado al muscolo fasciale del bicipite femorale, la sua stagione con la Dea è finita e da ...