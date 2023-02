Ecco la lista completa:(10 febbraio, ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta. Empoli - Spezia (11 febbraio, ore 15) arbitro: Giua di Olbia. Lecce - Roma (11 febbraio, ore 18) arbitro: ...Le designazioni arbitrali per la 22giornata(venerdì 10 febbraio ore 20.45) Arbitro: Ayroldi Assistenti: Lo Cicero - M. Scarpa IV ufficiale: Volpi Var: Chiffi Avar: Prontera Empoli - Spezia (sabato 11 febbraio ore 15) Arbitro: ...

Milan-Torino: arbitra Ayroldi Milan News

Torino-Milan sarà diretta da Ayroldi. Massimi per la capolista Napoli La Gazzetta dello Sport

Milan-Torino, le designazioni: arbitra Ayroldi, al VAR c’è Chiffi Toro News

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Torino, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.