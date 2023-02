Mondiali Sci | SuperG femminile | dove vederla in diretta in tv e in streaming

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Terza attesissima giornata aidi sci in Francia. Oggi, mercoledì 8 febbraio, a Meribel si assegna la medaglia d'oro del. L'Italia si presenta a questa gara con grandi ambizioni con le sue quattro punte, in...

Brutte notizie per loazzurro: la figlia d'arte e grande promessa italiana Lara Colturi dovrà saltare il Mondiale dopo la caduta rimediata questa mattina in allenamento. Fatale la lesione al crociato per la piemontese. ...Sfida ad alta velocità domani a partire dalle ore 11,30 sulla pista 'Roc de Fer' di Méribel nella specialità che ha regalato tante soddisfazioni alloitaliano al femminile nei grandi appuntamenti ...

Pinturault non sbaglia sulle piste di casa: la Combinata è sua. Male gli azzurri La Gazzetta dello Sport

Mondiali sci 2023, discesa libera: Goggia e Curtoni in testa nella prima prova Sky Sport

Mondiali di sci: Marta al via del SuperG con il pettorale numero 8 La Stampa

LIVE Sci alpino, Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Dominik Paris inizia a studiare la pista Eclipse OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile dei Campionati Mondiali di sci alpino 2023 in corso di svolgimento a Courcheve ...Oggi mercoledì 8 febbraio (ore 11.30) si disputa il superG femminile valido per i Mondiali 2023 di sci alpino. La rassegna iridata entra nel vivo sul pendio di Meribel (Francia) con la prima gara velo ...