Marcolin | I record del Napoli sono frutto di lavoro che parte da lontano | ad agosto' '

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dario, ex centrocampista dele opinionista Dazn, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”. Queste le sue parole: "Il pericolo per questosembrava lo stop per il Mondiale e invece il gennaio della disperazione è diventato il mese dove gli azzurri hanno allungato sui rivali. -afferma- Quello che mi colpisce anche delvisto dal vivo è che è una squadra che gioca semplice, una squadra in continuo movimento dove nessuno va fuori dal coro. Mi piace anche il profilo basso che ha avuto Spalletti nell’affrontare lo Spezia. -prosegue- Le sue parole hanno responsabilizzato la squadra, che è un’orchestra che gioca a memoria. Tutti idel...

