Torino - Udinese 1 - 0 | decide Karamoh

- Il Toro si rialza subito, dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Batte l'grazie al gol di Karamoh , al secondo centro consecutivo, la sorpassa in classifica al 7° posto e comincia a ...- Una rete di Karamoh a inizio ripresa basta alche batte 1 - 0 all'Olimpico l'e opera il sorpasso in classifica: granata settimi a quota 30 punti, friulani ottavi a 29. Pochi brividi nel primo tempo. Silvestri blocca una conclusione ...

FINALE! Torino-Udinese 1-0 Toro News

Le pagelle di Torino-Udinese: Karamoh, due gol in quattro giorni. Che spirito Aina! Toro.it

LIVE Torino-Udinese 1-0 - Finisce così Torino Granata

Torino-Udinese 1-0: il tabelino Toro.it

Complimenti al Toro e andiamo avanti". Lo ha detto Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, intervenuto a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino. "Sicuramente ultimamente gli episodi ci stanno ...TORINO (ITALPRESS) – Una rete di Karamoh a inizio ripresa basta al Torino che batte 1-0 all’Olimpico l’Udinese e opera il sorpasso in classifica: granata settimi a quota 30 punti, friulani ottavi a 29 ...