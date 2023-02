“Per i suoi bimbi era un mostro” Violenza | stupri e abusi sui figli | papà 39enne trovato morto in carcere

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023) Scoperta choc in cella prima di ricevere la sentenza. Ile la compagna sono stati colpevoli di abbandono di minore e torture, ma l’uomo non arriverà a scontare la pena. In attesa di conoscere la sentenza prevista il prossimo 28 aprile, l’uomo è statoin cella presso la prigione di Durham dove era rinchiuso. Muore in cella prima della sentenza. La storia è quella dell’uomo di 39 anni, Andrew Hadwin che insieme alla compagna Cheryl Pickles, 35 anni, era stato giudicato colpevole di abbandono di minore e torture. La coppia viveva nella contea di Durhamm insieme ai bambini. Da quanto si apprende la coppia sarebbe arrivata al punto di non fornire cibo ai, riducendoli a camminare per diversi chilometri nella ricerca disperata di trovare avanzi dentro i cassonetti del supermercato. Leggi ...