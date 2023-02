(Di giovedì 2 febbraio 2023)si lascia andare allo sconforto nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . La modella è in subbuglio per il suo tormentato rapporto con. Durante la serata di mercoledì 1 ...

si lascia andare allo sconforto nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . La modella è in subbuglio per il suo tormentato rapporto con Luca Onestini . Durante la serata di mercoledì 1 ...In ballo ci sarebbero, Ivana Mrázová, ex fidanzata di Onestini, atteo Diamante, ex di, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e infine l'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca ...

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon in crisi per Luca Onestini: "A me fanno male parecchie cose" ComingSoon.it

Gf Vip 7, la madre di Nikita contro la produzione: “Sono i veri giocatori!” Isa e Chia

Le lacrime di Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Nikita Pelizon piange per Luca Onestini: "Ricordi che cerco di dimenticare" TGCOM

Le lacrime di Nikita Pelizon per Luca Onestini - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

In ballo ci sarebbero, Ivana Mrázová, ex fidanzata di Onestini, atteo Diamante, ex di Nikita Pelizon, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e infine l'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca ...rispettivamente l’ex di Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. La storia di Wilma Goich e sua figlia Susanna che commosse i telespettatori del Gf Vip La cantante de “Le colline sono in ...