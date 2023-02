Tabellone calciomercato Serie A 2022 23 | acquisti e cessioni

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In questa sessione invernale del/23 riportiamo ilrelativo alle 20 squadre diA con. Le trattative sono cominciate il 2 gennaio 2023, mentre il gong era fissato alle ore 20:00 del 31 gennaio. Andiamo a vedere tutte le operazioni in entrata e in uscita: le squadre più attive sono state Spezia, Sampdoria, Udinese e Verona.delle 20 squadre diA: ildelinvernale/2023 ATALANTA: nessuno.: Malinovskyi (C, Olympique Marsiglia, definitivo), Zortea (D, Sassuolo, prestito), Piccoli (A, Empoli, ...