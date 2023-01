...mercoledì 18 gennaioha rilasciato un nuovo aggiornamento per One Hand Operation Plus, uno dei moduli più utili della suite di strumenti di personalizzazione dei dispositivi del brand,...La suiteLock presenta al suo interno diversi moduli in grado di migliorare notevolmente l'esperienza d'uso degli smartphoneGalaxy e tra questi uno dei più noti è senza dubbio One Hand ...

Samsung Good Lock rende più veloce la configurazione di un nuovo device TuttoAndroid.net

Samsung aggiorna un modulo di Good Lock e risolve qualche bug TuttoAndroid.net

Samsung aggiorna Nearby Device Scanning e aggiunge il supporto a Matter TuttoAndroid.net

Samsung Good Lock si espande con Camera Assistant: fotocamera ... HDblog

Samsung Good Lock sempre più versatile: ecco due nuovi moduli HDblog

The Samsung Galaxy Book3 Pro is likely to debut at Samsung's Galaxy Unpacked event February 1st, and if it does it will establish a new baseline for Samsung's pro-grade ultraportables. This is right ...Analysts still expect world’s biggest memory chip maker to slash output to counter supply glut and price falls ...