Approvato il budget Rai | la tv di Stato registra 3 voti a favore

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, è stata diffusa una notizia che ha fatto molto discutere. Parliamo dell’approvazione delRai che, nonostante sia, ha potuto contare solo su tre, ovvero: quello dell’ad Carlo Fuortes, della presidente Marinella Soldi e della consigliera in quota Pd, Francesca Bria. I consiglieri Simona Agnes, Forza Italia e Igor De Biasio, Lega, non hanno partecipato al voto. L’Ansa riporta che Alessandro Di Majo, M5s, ha votato no mentre il rappresentante dei dipendenti, Riccardo Laganà, si è astenuto. Nel corso della seduta èinoltreil piano triennale di prevenzione della corruzione, con il voto contrario di Di Majo e l’astensione di Laganà. Un’approvazione molto ‘tirata’ che non depone a ...