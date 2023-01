Ucraina | Crosetto | “No pregiudizio su Russia | speravo diventasse alleata Occidente”

(Di domenica 29 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Non ho mai avuto alcuncontro la. Anzi. Ero anche stato critico su alcuni approcci Nato che reputavo ingiustificati.potesse diventaredell’”. Lo scrive in un tweet il ministro della Difesa Guido, destinatario ieri di un attacco del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. In un post su Telegram, ieri il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aduso ad attacchi scomposti e insulti ai leader occidentali, ha definito “uno sciocco raro” il ministro della Difesa italiano. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in Europa – scriveva Medvedev -. Il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e altre armi all’un modo ...

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato attaccato dal vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dimitri Medvedev, affermando su Telegram: "Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di p ... La guerra in Ucraina giunge al 340esimo giorno. Kiev fa sapere che i negoziati per l'invio di caccia e missili dagli alleati accelerano. Zelensky ringrazia "chi insiste con noi sul fatto che non ci po ..."