Concorso di progettazione Parco della giustizia nell'ex Sta.ve.co.

L'aggiudicazione provvisoria delladel nuovo polo scolastico da 9,5 milioni di euro è ... La "Vittorio Grassi Architects" si è presentata al"Futura", finanziato con fondi del ...BOLOGNA - La rigenerazione urbana dell'area ex STA. VE. CO di Bologna, futuro Parco della Giustizia, è al centro deldiappena pubblicato dall'Agenzia del Demanio. Si tratta del primo passo per restituire alla città un'ex area militare dismessa, trasformandola in un luogo aperto ai cittadini. ...

In legno, su due piani, con un tetto utilizzabile e un giardino con nuovi giochi tra la Biblioteca Spina e la casa Gialla. È il nuovo Museo dei Bambini e delle bambine (Muba) che sorgerà in zona Pilas ...Investimento da 11 milioni di euro. La gara d’appalto prevista nell’estate del 2024 Le oltre trenta proposte candidate al concorso di progettazione “Rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e ...