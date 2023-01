(Di sabato 28 gennaio 2023) E' sempre più l'Inter diMartinez. Il Toro in questo inizio di 2023 si è caricato sulle spalle la squadra e, con la doppietta di Cremona, è arrivato a 6 centri in 7 incontri. Da quando è ...

Inter, Inzaghi: "Skriniarchiedetelo a me" .Martinez: "Ora in guerra: Atalanta e Milan" . Inter, Inzaghi: "Io scontento Sbagliate, sono felicissimo". "sembravo particolarmente ...Cremonese 7 Carnesecchi Reattivo sul tiro di Dzeko,sulla ribattuta di. Salva il pareggio nel finale di tempo prima su Darmian poi sul Toro. Se Okerekeavesse fatto il gol che ha fatto, sarebbe stato il migliore dei suoi. 5.5 Bianchetti ...

Lautaro non si ferma più: "Avanti così. Ora battiamo l'Atalanta e poi il Milan..." La Gazzetta dello Sport

Inter, Lautaro: "Voglio aiutare la squadra, non guardiamo al Napoli" Sportitalia

Inter, la carica di Lautaro Martinez: "Ora siamo a -10, domani ... Sportevai.it

Lautaro Martinez è l'anima dell'Inter, doppietta del Toro e ... Fanpage.it

Serie A, Cremonese-Inter 1-2: decide una doppietta di Lautaro - Sportmediaset Sport Mediaset

PASSO DA RECORD Lautaro è a quota 14 gol stagionali: 11 in Serie A, 1 in Champions, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana. Il suo record personale di 25 centri, stabilito la scorsa stagione, è ...7 Carnesecchi Reattivo sul tiro di Dzeko, non sulla ribattuta di Lautaro. Salva il pareggio nel finale di tempo prima su Darmian poi sul Toro. Se Okereke non avesse fatto il gol che ha fatto, sarebbe ...