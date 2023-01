Wanda Nara e Keita Balde | l’indizio social che infiamma il gossip | «Stesso regalo a lei e alla moglie»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 27 gennaio 2023)e Mauro Icardi continuano a riempire le pagine del. Archiviata la loro separazione che per mesi ha tenuto banco nei giornali scandalistici di tutto il mondo, ecco che il calciatore ex Inter e PSG ha lanciato una nuova bomba che grida allo scandalo. Il suo ex compagno di squadraBaldè Diao, infatti, starebbe scrivendosua exin gran segreto per non far scoprire nienteSimona Guatieri. «Ho appena avvertito una povera cornuta», ha rivelato l’argentino e adesso spuntano nuovi dettagli che alimentano i dubbi. Le prove Mauro Icardi sui suoiha pubblicato i messaggi scambiati con ladi, dichiarando di avere le prove dei contatti avuti tra ...