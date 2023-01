Pagelle Bologna-Spezia | Orsolini immarcabile | Dominguez fondamentale

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 7, Lucumì 6, Soumaoro 6, Cambiaso 6.5; Moro 6 (67?6,5), Schouten 6 (86? st Pyyhtia sv);7.5, Ferguson 6,5 (79? Aebischer sv), Soriano 5.5 (86? st Barrow sv); Zirkzee 6. All.: Thiago Motta 6,5.(3-5-2): Dragowski 6.5; Amian 5,5, Caldara 5,5, Nikolaou 5,5; Holm 5,5 (67? Verde 5), Bourabia 6 (79? Esposito sv), Ampadu 5, Kovalenko sv (18? Maldini 5,5), Reca 5,5 (46? Moutinho 6 – 67? Cipot 5,5); Agudelo ...