Il futuro di Allegri è un rebus | Conte e Gasp possibili successori Repubblica

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Lafa il punto sulla situazione legata alla permanenza di Massimilianosulla panchina della Juventus. Nonostante le rassicurazioni di Elkann, il suoresta ancora un’incognita e si inizia a fare il toto allenatori conerini etra i candidati principali: “Seè la certezza per il presente, ildella panchina bianconera resta ancora un’incognita: alla Continassa si sta pensando anche a strade alternative pur senza mettere in discussione la centralità del tecnico livornese, almeno fino a giugno. Quando, una volta comprese le ripercussioni sportive delle vicende extra campo, si penserà al progetto più indicato per rilanciare la Juventus e costruire ildel club, magari affidandosi a un tecnico esperto ...

... un - 15 che quasi sicuramente non permetterà alla squadra didi giocare in Europa il ... Ma anche di pensare al. Secondo il portale spagnolo, la Juve - con l'assenza dalle coppe europee - ...In attacco Matias Soulé (19) ha già prenotato un posto nella Juventus del: l'argentino, già ... ovvero due dei tre centravanti a disposizione diin questa stagione, hanno ancora un'...

A prescindere dalle sentenze dei tribunali sportivi, la Juventus è chiamata a puntare sui giovani provenienti dalla Next Gen: dopo Miretti e Fagioli pronti Huijsen, Rovella e Soulé ...In questo momento di caos non è ancora chiaro quale potrebbe essere il futuro del mister Massimiliano Allegri. Non sono da escludere, infatti, colpi di scena in seguito ai fatti delle ultime settimane ...