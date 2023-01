Salernitana | Iervolino vuole il colpaccio in panchina | contattato un ex Napoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Contro il, laavrà inun nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Nicola, il presidenteè alla ricerca di un mister che possa prendere il posto dell’allenatore piemontese. Molti sono i profili sotto la lente d’ingrandimento del presidente e, nelle ultime ore, sarebbe finito anche un ex: Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo L'articolo

CalcioNapoli24

Cambia l'allenatore, ma non il direttore sportivo: per oraha deciso di confermare il ds dellaIl presidente dellaDaniloha deciso di andare avanti con Morgan De Sanctis dopo l'esonero di Nicola. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, ci sarà un nuovo confronto tra le due parti, ma ...Sabatini divorzia dae al suo posto arriva Morgan De Sanctis, con cui mister Nicola avrà ... Davide Nicola lascia lacon un buon margine di punti sulla zona retrocessione e, ... Salernitana: Iervolino esonera Nicola, nuovo allenatore contro il Napoli La messe di reti raccolta a Bergamo dalla Salernitana è stata fatale a Nicola ... Con il comunicato sopra riportato, infatti, la società di Danilo Iervolino ha messo alla porta il tecnico piemontese, ...Salernitana: salta Nicola, occhio a De Sanctis. I tifosi della Salernitana, ieri, hanno affisso uno striscione al centro d’allenamento che recitava la parola “Vergognatevi”. I nomi per il post-Nicola.