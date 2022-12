Terremoto | lieve scossa in nottata nel foggiano al confine con la Campania Magnitudo 2 | 4 registrata alle 3 | 06

Un nuovo forte sciame sismico, che fortunatamente è stato avvertito e in manierasolo nella nella zona di Pesaro e non ha causato altri danni, ha caratterizzato la notte e la prima mattinata di oggi, con epicentro davanti alla costa pesarese, tra i 9 e i 10 km di profondità, ...Trema ancora la terra nella nostra regione della zona del pesarese con ancora tanta paura tra la popolazione. Un nuovo forte sciame sismico, che fortunatamente è stato avvertito e in manierasolo nella nella zona di Pesaro e non ha causato altri danni, ha caratterizzato la notte e la prima mattinata di oggi, con epicentro davanti alla costa pesarese, tra i 9 e i 10 km di profondità, ...Una scossa di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5 (stima provvisoria) è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 21.26.Una scossa di magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5 (stima provvisoria) è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 21.26.