Ex concorrente del Grande Fratello Vip presto mamma | ecco le foto esclusive con il pancione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Una ex vippona metteràal mondo un bimbo. La donna ha anche già scelto il nome che avrà.di chi si tratta e lo scatto colben in vista. IlVip 7 è entrato sempre più nel vivo in queste settimane. Il reality è scattato lo scorso 19 settembre e sono stati già tanti gli episodi discussi accaduti all’interno della casa più spiata d’Italia. L’edizione di quest’anno sarà la più lunga di sempre e terminerà ad aprile.Vip-Ilovetrading.itMa quale ex gieffina ha confessato di essere incinta?il tenero scatto colpostato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. La lieta notizia data da una ex gieffina IlVip di quest’anno è ...

professioneArchitetto

Miriana Trevisan , ospite di Casa Pipol, ha parlato di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia , spendendo per loro belle parole. Successivamente l'exGrande Fratello Vip ha detto il suo punto di vista anche su Antonella Fiordelisi . Miriana Trevisan cambia parere su Antonella Fiordelisi: il motivo Chi poteva meritare la vittoria ma ...Miriana Trevisan ospite di Casa Pipol ha svelato chi apprezza e chi, invece, non rientrerebbe nelle sue simpatie tra i nuovi vipponi che popolano la residenzaGrande Fratello Vip 7 . La ex vippona ha fatto molti complimenti a Pamela ma anche a Tavassi e Micol . "Tavassi e Micol Adoro il loro rapporto!", ex vippona li elogia Questo GF Vip è iniziato ... Malfunzionamento della piattaforma telematica: il concorrente non può essere escluso dalla gara. Lo afferma l Malore nella casa del Grande Fratello Vip per uno dei concorrenti del reality di canale cinque. ecco cosa è accaduto a Cinecittà ...Giovedì 8 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago, ci sarà la finale di X Factor 2022. Ce ne parlano giudici e concorrenti, emozionati e contenti del percorso fatto fino a questo momento.