Chiara Nasti | il servizio fotografico al figlio scatena la reazione degli haters

tra una poppata e l'altra si diverte a rispondere alle domande delle sue follower che le chiedono come procede la vita da mamma del piccolo Thiago . L' influencer ha spiegato che dopo il ...Una settimana fa l'influencer ha condiviso una foto del piccolo in posa per gli scatti e le critiche sotto al post sono ...A meno di due settimane dalla nascita del figlio, il piccolo Thiago, Chiara Nasti ha pensato di fargli un servizio fotografico in piena regola. Un gesto che ha scatenato la reazione degli haters ...Chiara Nasti ha risposto alle domande dei fan in merito alla gravidanza, al parto e alla sua recente maternità.