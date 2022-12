Olanda | che festa in hotel E Van Gaal è scatenato!

Dopo aver raggiunto i quarti di finale del Mondiale in Qatar, l'è così tornata in hotel.festa!Nella giornata in cui si prende la ribalta con la prestazione da incorniciarespinge l'ai quarti di finale del Mondiale in Qatar, l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries , manda un messaggio sibillino ai nerazzurri e al Chelsea ,come riportato anche da La ...L’Olanda dovrà stare molto attenta dal punto di vista difensivo ... La nazionale dell’Oceania ha concluso il Gruppo D al secondo posto con 6 punti, gli stessi dei transalpini, che però hanno avuto una ...Che in fondo quell’altro era il Messia e siamo lì, nella rievocazione del noto miracolo (Lele Nozze di Cana etc). C’è un mistero nelle telecronache di ieri: nei primi minuti di Olanda-Usa – raccontata ...