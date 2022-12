Il mito della “Norimberga antivaccinista”

Leggi su facta.news

(Di venerdì 2 dicembre 2022) di Leonardo Bianchi Nel mondo rovesciato di alcune teorie del complotto, la pandemia di Covid-19 sarebbe stata creata deliberatamente per imporre una fantomatica «dittatura sanitaria» attraverso svariati crimini, tra cui spiccano le restrizioni sanitarie e la vaccinazione di massa. Per punire tali «reati», gli ambienti antivaccinisti e complottisti chiedono da tempo l’istituzione di un «tribunale speciale» moto su quello diche ha processato i gerarchi del regime nazista. Anche in Italia si sono viste invocazioni del genere, sia nelle piazze “no green pass” che sui social. Di fronte alla possibile istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria, quelle stesse richieste sono tornate in circolo. Vediamo quindi com’è nato e come si è diffuso. La commissione d’inchiesta sulla ...