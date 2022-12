L'Eco di Bergamo

... e #Opwhales per sostenere la salvaguardia delleed altri. In alcuni casi, ci sono anche ... Parallelamente, altri gruppi del Medio Oriente,i quali il più in vista era Predatory Sparrow, si ...... e #Opwhales per sostenere la salvaguardia delleed altri. In alcuni casi, ci sono anche ... Parallelamente, altri gruppi del Medio Oriente,i quali il più in vista era Predatory Sparrow, si ... Fra balene e paradisi torna «La stagione dei Teatri» al Donizetti e al Sociale Un’attività intensa quella del periodo da dicembre 2022 a maggio 2023, che vedrà il Teatro Donizetti impegnato anche nelle iniziative di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. «La “Stag ...Roma, 1 dic. Questa mattina, nel cantiere Gsi di Guangzhou, è stata varata Moby Legacy, la seconda nave di nuova generazione, gemella di Moby Fantasy, in arrivo ...