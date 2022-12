Ucraina | Zelensky | “Situazione difficile in sei regioni | 6 milioni di cittadini senza elettricità” – Video

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “A partire da questa sera (30 novembre), circa 6dinella maggior parte delledel nostro Paese sono disconnessi dall’. Larimane moltonella capitale, così come nelledi Kiev, Vinnytsia, Leopoli, Odessa, Khmelnytskyi e Cherkasy”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel consueto-messaggio alla nazione. “Ingegneri energetici e servizi pubblici, tutti i nostri servizi stanno facendo di tutto per stabilizzare il sistema e dare alle persone più energia più a lungo”, ha assicurato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

