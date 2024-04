Covid Italia - calano casi e morti | bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – L'Rt, l’indice di trasmissibilità Covid calcolato con dati aggiornati al 17 aprile, in Italia "risulta sotto la soglia epidemica , pari a 0,96 (0,79–1,15), in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente (Rt 1,01); l’incidenza di casi diagnosticati e segnalati (8-14 aprile) è ... Continua a leggere>>

Negli ultimi sette giorni (17-24 aprile 2024) si sono registrati in Toscana 44 nuovi casi di Covid -19: 31 confermati con tampone molecolare e gli altri 13 con test rapido L'articolo Covid in Toscana : 44 nuovi casi nell'ultima settimana. E nessun decesso. 9 i ricoverati proviene da Firenze Post.

I rischi del nuovo piano pandemico dell'Oms: ne abbiamo parlato in un convegno indipendente - Il 27 prossimo maggio anche l'Italia sarà chiamata a pronunciarsi nell'Assemblea mondiale Oms sul Nuovo Trattato Pandemico e sugli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali (RSI). Si tratta d ...

25 aprile, la lezione di Barbero sull'azione di via Rasella: "Fatti accertati, mistificazioni e leggende possibili solo in Italia" - Alessandro Barbero ha tenuto una lezione a Roma, in occasione della Festa della Resistenza, intitolata "Via Rasella. Un'azione di guerra partigiana". Lo storico, ripercorrendo quanto accaduto il 23 ma ...

Ucraina: Unicef, 'numero bambini uccisi aumentato del 40% nel 2024' - Kiev, 26 apr. (Adnkronos) - Il numero accertato di bambini uccisi in attacchi in Ucraina è aumentato di quasi il 40% quest'anno rispetto all'anno scorso a causa del persistere della guerra. Secondo i ...

