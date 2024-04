L’Aura - ‘Pastiglie’ e le fragilità degli adulti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 aprile 2024)è tornata. A distanza di sette anni dalla sua ultima uscita discografica, la cantautrice rilascia infatti il nuovo singolo Pastiglie, disponibile da venerdì 26 aprile per ADA Music Italy. Scritto da Laura Abela e Andrea Bonomo e prodotto da Simone Bertolotti, Pastiglie è in parte una novità nella discografia de: il sound è uptempo ed elettronico, mentre il testo riflette su una condizione in parte purtroppo comune allargando i riferimenti della cantautrice. «Il sound è al 100% merito di Simone. – ci dice– Il demo che abbiamo fatto io e Andrea era tutta un’altra roba. Quando è arrivato, il suo trattamento mi ha spettinata! Non è rimasto niente di quello che c’era, solo dei coretti. Ha cambiato tutto, ma ha utilizzato quasi tutti synth analogici. Devo dire che è un tassello che mancava nella mia discografia, al ...