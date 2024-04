Se Annalisa incontra Annalaisa Chi è Brenda Lodigiani e come è nata l’imitazione cult

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano – Ammettiamolo. In molti non stavano aspettando altro. E alla fine l’incontro tra l’vera e l’dic’è stato. Ovviamente è successo sul palco di “Gialappa’s Show”, il programma dei mitici “gialappi” in onda su Tv8). La cantante – l’originale – è stata al gioco e si è prestata a una travolgente esibizione, condividendo con l’attrice lombarda l’ormai celebre tormentone (“Uhhh, ahhh”). Una prova di grande autoironia da parte dall’artista lanciata da “Amici” che da un anno a questa parte sta sfornando una hit dietro l’altra. Ma chi c’è invece dietro “”?– che impazza ormai da un paio di stagioni – è targatadetto. L’attrice, classe 1987, è originaria di ...