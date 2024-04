Scacco matto alla povertà in Nigeria

(Di venerdì 26 aprile 2024) Partecipando a una maratona di scacchi da Guinness dei primati, Tunde Onakoya ha voluto dare visibilità all’organizzazione Chess in slums, che insegna gli scacchi ai bambini delle baraccopoli e prova a riportarli a scuola. Leggi

Ardea , 6 marzo 2024 – Il centrodestra “spaccato” nella giornata di ieri ha disertato il Consiglio comunale (leggi qui): la situazione politica ora si fa ancora più tesa e ci sono nuove “mosse” nello scacchiere politico che hanno messo in evidenza una crisi all’interno della maggioranza del sindaco ... Continua a leggere>>

Latina, ci sono i play off da blindare - Dopo due sconfitte consecutive i nerazzurri cercano riscatto questa sera (ore 20) nell'insidiosa trasferta di Benevento ...

Continua a leggere>>

Quale posizione occupano i prossimi avversari dei giallorossi in questo finale di campionato - In questo articolo vogliamo proporvi un approfondimento sui prossimi avversari del Lecce, e sulla loro posizione in classifica, di questo finale di stagion ...

Continua a leggere>>

scacchi: il Fermi di Alghero alle finali nazionali - Nei cinque turni svoltisi a Nuoro gli alunni dell’istituto algherese si sono affermati nei confronti degli avversari posizionandosi al quarto posto e meritando la finale nazionale che si terrà dal 12 ...

Continua a leggere>>