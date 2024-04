Vuelle - l’ultima recita davanti ai suoi tifosi | con Cremona gara che non si può sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si preannuncia un altro pienone domenica alla Vitrifrigo Arena. Pur non essendosi mai davvero innamorato di questa squadra, il pubblico di Pesaro è consapevole che solo attraverso le gesta di questi ragazzi il prossimo anno potrà ancora vedere, o meno, il basket di serie A. Per cui il sostegno incondizionato è assicurato, anche se la pesante sconfitta di Tortona, soprattutto per il modo in cui è maturata, non è stato accettata del tutto. Lanon ha dato l’impressione di aver lottato con la stessa determinazione mostrata nelle tre partite precedenti; oltre che nelle due vittorie con Sassari e Pistoia, anche nel ko di Treviso il grado di agonismo era stato diverso. Poi bisogna tener conto della forza dell’avversario e di sicuro la Bertram è attrezzata per fare cose un po’ diverse dalla Nutribullet. Adesso però tutti questi discorsi sono dietro le spalle: c’è una ...