Suv e impotenza - Geppi Cucciari porta in scena il dibattito parodia tra sole donn - presa in giro di quello sull’aborto

(Di venerdì 26 aprile 2024) Di cosa parlano 6e in untelevisivo? Die Suv, ovviamente. Lo trovate strano? È forse una scelta che stride, si nota un contrasto tra la scelta delle ospiti e la tematica da trattare? Non lo è più del vedere 5 uomini parlare di aborto, in fondo. A mettere in piedi il bislacco, per fortuna finto, è, a Splendida Cornice, dove ha nesso inunadelcostruito eto in onda da Bruno Vespa.Leggi anche: Bruno Vespa, in onda il, ma a parlare sono solo uomini A partecipare sono le attrici Ester Viola, Valeria Solarino, Francesca Vecchioni ed altre che si scontrano e ...

25 aprile, Storia e Dopostoria - Le mutazioni “cerimoniali” del racconto pubblico sulla ricorrenza della Liberazione, il “suo” 25 aprile, hanno rappresentato, proprio nel corso del tempo, un sismografo del sentire politico nazionale ...

Giornata della Terra: è allarme ‘eco-ansia’ per la crisi climatica - Sempre più giovani, ma non solo, soffrono di ‘ansia climatica’. Ecco cos’è, come si manifesta e i consigli dell’esperto per combatterla ...

Non solo pista da bob delle Olimpiadi: Cortina in piazza contro la cementificazione, dall’ex stazione ai privati all’ennesima funivia - La pista da bob per le Olimpiadi Potrebbe essere il simbolo dello spreco e della devastazione ambientale (per giunta inutile) ...

