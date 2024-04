Cina | studenti USA ammirano il Paese con i loro occhi in viaggio-studio

Droni e visori per studenti under 14, pc inutilizzabili. Le spese fuori controllo per il Pnrr delle scuole italiane - L’inchiesta. Ci sono 17,5 miliardi da investire in istruzione, ma pochi soldi vanno in edilizia e tanti in una tecnologia spesso inutilizzabile. Le scadenze ...

Il diario di viaggio degli studenti del Vanoni alla volta dei Balcani. Giorno 6, la tappa conclusiva - Giovedì 25 Aprile ultima tappa del loro tour nei Balcani per gli studenti della 4E dell’indirizzo turismo dell’istituto Ezio Vanoni.

Centinaia di studenti torinesi al cinema per "Libere": un viaggio nella lotta per i diritti civili - Comincia così Libere, il documentario di Rossella Squillace, facendo risuonare le parole di Ada Gobetti, l'unica donna partigiana che fu chiamata a parlare durante il convegno del CLN tenutosi nel ...

