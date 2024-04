Scienza - Dna e computer quantistici insieme per la medicina del futuro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dna eper rendere realtà ladel. Una collaborazione europea finanziata con 3,5 milioni di dollari metteesperti di entrambi i settori per affrontare uno dei problemi più impegnativi: l’analisi dei cosiddetti pangenomi, cioè enormi quantità di sequenze di Dna relative ad intere popolazioni. Il progetto, che coinvolge Università di Cambridge, Istituto britannico Wellcome Sanger e Istituto Europeo di Bioinformatica, si colloca proprio alla frontiera della ricerca sia nellabiomedica che nell’informatica quantistica, e promette di portare enormi benefici nel campo della salute umana, ad esempio con lapersonalizzata. Ma approcci simili con batteri e virus aiuteranno anche a monitorare ...

Le prestazioni super-efficienti richieste ai computer del futuro potrebbe potrebbero diventare possibili grazie a un’inedita coppia, formata da luce e onde sonore : il gruppo di ricerca guidato dall’Istituto tedesco Max Planck per la Scienza della luce di Erlangen è riuscito infatti ad aggiungere ... Continua a leggere>>

Ferrari e HP insieme per una F1 vincente. A Miami le auto si tingono d'azzurro - Il Gran Premio di Miami sarà storico non solo per l'avvio ufficiale della partnership tra la scuderia di Maranello e HP, ma anche perché la SF-24 correrà con una livrea speciale con tonalità azzurro D ...

Scuderia Ferrari e HP insieme: ufficiale il nuovo accordo per la Formula 1 - Ferrari e HP hanno ufficializzato l'accordo di cui si parla da qualche giorno e che viene definito storico. Il nome del team di Formula 1 cambierà in “Scuderia Ferrari HP“.

