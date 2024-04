Boscaglia - le chiavi della difesa nella mani di Mondonico e Pasini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con il passaggioda tre a quattro, nelle ultime due partite, ci sono due giocatori dorici che si stanno facendo particolarmente notare: senza nulla togliere al giovane Cella, a Pescara dirottato con successo sulla fascia destra come terzino, sono, con la loro esperienza e la loro fisicità, a essersi imposti come le nuove colonnedorica. A una giornata dal terminestagione regolare, con la partita conclusiva in programma domenica contro la Lucchese che si avvicina, ecco che la compattezza e la solidità difensiva conquistata dai dorici nelle ultime due sfide – con l’eccezione dell’errore di Cellapartita contro il Sestri – costituiscono indubbiamente un fattore di rilievo...