L’indagine sulle due ex direttrici del beccaria dimostra protezioni alle torture sempre più ad alto livello - La Procura di Milano ha indagato anche le due ex direttrici del carcere beccaria, che non avrebbero impedito o denunciato le torture verso i minori detenuti ...

Indagate le ex direttrici Menenti e Buccoliero. Oggi riprendono gli interrogatori degli agenti - Nell'inchiesta sulle torture al carcere beccaria, due dirigenti sono indagati per omissione. Gli agenti arrestati ammettono reazioni violente per sentirsi abbandonati. Richieste di scarcerazione in co ...

Scandalo beccaria, diritti calpestati: "Luogo terribile: serve coraggio" - "Sì. Il carcere è il tempio del dolore: quei ragazzi sono già fragili, spesso senza genitori vicini e anche senza avvocato, perché quelli d’ufficio li seguono fino alla condanna e non nell’esecuzione ...

