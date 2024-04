Maxi-furto alla band dopo il concerto | rubato anche lo strumento al batterista degli Evanescence

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ravenna, 26 aprile 2024 –da 15mila eurodi Will Hunt,e, in passato, di Vasco Rossi. Il musicista di fama internazionale e laformata da Clayton Sturgeon e Steve Armeli,iltributo ai Nirvana di mercoledì sera al teatro Socjale di Piangipane, aveva parcheggiato il furgone con gli strumenti nel parcheggio dell’hotel Cube ma nella notte il mezzo è stato scassinato e svuotato. A denunciare il blitz dei ladri è stato lo stesso Will Hunt su Instagram. “Date un’occhiata a questa chitarra, questo basso e questa batteria – ha scritto -. Il tour italiano stava andandogrande fino a ieri sera a Ravenna. Il nostro furgone è stato ...