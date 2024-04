Cyberbullismo - Berrino chiede azioni preventive

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una prevenzione importantissima. ll senatore di Fratelli d’Italia Gianni, promotore del disegno di legge nr. 866, ‘disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del’, è ufficialmente intervenuto sulla problematica. L’uomo politico ha messo in guardia i giovani dai possibili pericoli derivanti dal web e ha messo in luce gli aspetti cruciali del provvedimento recentemente approvato dal Senato. L’uomo è intervenuto direttamente da Palazzo Madama, sede ufficiale del Senato.“Ilè la piaga del momento: con l’exploit delle piattaforme social, negli ultimi anni il fenomeno ha raggiunto livelli preoccupanti. Affinché la legge raggiunga il suo scopo, serve una stretta collaborazione fra scuola e famiglia, i luoghi dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro ...