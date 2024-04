WTA Madrid 2024 - Lucia Bronzetti cede in due set ad Elena Rybakina nel secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si ferma alil cammino dinel MutuaOpendi tennis: l’azzurra, che tornerà in campo nel pomeriggio in doppio,nel tabellone di singolare del torneo di categoria WTA 1000 alla testa di serie numero 4, la kazaka, vittoriosa sulla terra battuta outdoor iberica con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e sedici minuti di gioco. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break trae terzo gioco, con la kazaka che allunga sul 2-0 e l’azzurra che riequilibra subito la contesa completando l’aggancio nel quarto game sul 2-2. I servizi diventano dominanti per il resto della frazione e lo strappo decisivo arriva soltanto nel decimo game, quando l’azzurra serve per ...