Incocciati | Milan - quando incontri Inter così forte diventa difficile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Giuseppe, ex attaccante di Atalanta,e Napoli, ha parlato anche del momento dei rossoneri di Pioli, sconfitti dall’nel derby. MOMENTO – Queste le parole di Giuseppe, ex attaccante di Atalanta,e Napoli, a SportItalia sul momento della squadra rossonera di Stefano Pioli, sconfitta dall’nel derby. «Ilha raccolto di più di ciò che era nelle proprie corde – si legge su SportItalia.it –. Tolti Leao, Theo Hernandez e Maignan non vedo grandi individualità che quest’anno spostino gli equilibri.un’e completa, Pioli è andato oltre i limiti vincendo il ...