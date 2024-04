(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – IldiSergei Mingazov è statonella città russa di Khabarovsk per aver rilanciato su Telegram un post sugli abusi commessi a Bucha dalle forze russe, quindi con l'accusa di aversulle forze militari, con le aggravanti dell'odio e dell'inimicizia, ha denunciato il suo avvocato, Kostantin L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte ledi Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il cronista Sergei Mingazov è accusato di aver rilanciato su Telegram un post sugli abusi commessi a Bucha dalle forze russe Il giornalista di Forbes Russia Sergei Mingazov è stato arrestato nella città russa di Khabarovsk per aver rilanciato su Telegram un post sugli abusi commessi a Bucha dalle ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il giornalista di Forbes Russia Sergei Mingazov è stato arrestato nella città russa di Khabarovsk per aver rilanciato su Telegram un post sugli abusi commessi a Bucha dalle forze russe, quindi con l'accusa di aver diffuso notizie false sulle forze militari, con le aggravanti dell'odio ... Continua a leggere>>

Roma, 26 aprile 2024 – Si muovono le pedine sulla scacchiera della guerra in Ucraina . I Filorussi sostengono che le forze di Kiev si sarebbero ritira te da un'area fortificata chiave dell'insediamento di Krasnogorovka, nel Donetsk. Un altro ‘guadagno tattico’ verso la conquista di Chasiv Yar, dove ... Continua a leggere>>

Filorussi: Ucraina si ritira da roccaforte chiave nel Donetsk. Media: “Giornalista di Forbes arrestato in russia” - Blinken in Cina: “La russia avrebbe maggiori problemi in Ucraina senza il supporto della Cina”. Isw: Mosca si sta concentrando sulla caduta di Chasiv Yar ...

Continua a leggere>>

russia, arrestato giornalista di Forbes: per Mosca ha diffuso notizie false - (Adnkronos) – Il giornalista di Forbes russia Sergei Mingazov è stato arrestato nella città russa di Khabarovsk per aver rilanciato su Telegram un post sugli abusi commessi a Bucha dalle forze russe, ...

Continua a leggere>>

Guerra Ucraina, Kiev ritira gli Abrams dal fronte «Troppo vulnerabili ai droni russi» - Il giornalista di Forbes, Serghei Mingazov, è stato arrestato in russia per «diffusione di false notizie sulle forze armate». Lo riferiscono le testate Rbk e Meduza citando il suo avvocato. Il legale, ...

Continua a leggere>>