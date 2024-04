18enne ucciso a Milano a colpi di pistola - aggressione mentre dormiva in furgone | le immagini dopo l' omicidio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un ragazzoè statodi, in via Varsavia,in un: lel', avvenuto davanti alla moglie

I killer di Jhonny Sulejmanovic, 18enne ucciso la notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di Milano , si erano già recati più volte, nel corso della giornata, al suo furgone, probabilmente per discutere. Non è ancora chiaro se nelle ore precedenti la vittima avesse incontrato tutte e tre le ... Continua a leggere>>

Jhonny Sulejmanovic ucciso a Milano con una pistola davanti a fratello e sorella: "L'ho visto mentre moriva" - I fratelli di Jhonny Sulejmanovic, il 18enne ucciso in via Varsavia a Milano con una pistola, svelano le ultime parole della vittima prima di morire ...

