Parco Marittimo Walk & Run 2024 a Marina di Ravenna | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile- Correre o semplicemente camminare in mezzo alla natura, a due passi dal mare. Domenica 28 aprile Asd Locomotiva Bologna, sostenuta dal comitato Uisp-Lugo e dalle società podistiche locali, organizza "; Run", un'iniziativa sportiva per scoprire il nuovoin fase di allestimento vicino al litoralete. L'appuntamento consiste in una doppia camminata, di 8 e 3 km in base alla scelta del partecipante, adi, con partenza alle 9.30 e servizio di fine camminata previsto per le 12. Il progetto Un nuovo percorso in fase di allestimento collega diverse zone delte, dalla pineta alla spiaggia e dal ...