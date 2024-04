Eboli - al via ai tirocini finanziati con i fondi Pnrr

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno 25 i tirocinanti del programma Gol (PAR GOL Campania – Percorso 4 del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU) che potranno svolgere il percorso formativo presso il Comune di. La Giunta Comunale ha infatti approvato il protocollo d’intesa con il Centro per l’Impiego che sarà il soggetto proponente. I tirocinanti effettueranno il percorso formativo “lavoro e inclusione” nei seguenti settori: Patrimonio (portineria/custodia impianti sportivi) – Cultura (Biblioteca) – Edilizia/Urbanistica (addetto archivio) – Politiche Sociali (attività di supporto/uscierato presso asilo nido) – Manutenzione (guardiania/custodia cimitero) – Polizia Locale (attività di supporto) – Servizi ...

eboli: preoccupazione per il protocollo contro la violenza: “Mette a rischio le donne” - Forte preoccupazione da parte della Rete Antiviolenza e delle associazioni attiviste campane per il protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di eboli con la Cooperativa Sociale INSIEME e l'Associaz ...

Tragedia a eboli: Bambino sbranato dai pitbull, indagati anche la madre e gli zii - Cronaca nazionale Salerno - 24/04/2024 16:23 - Una tragedia scuote eboli dopo la morte di Francesco Pio D'Amaro, il bambino di soli 13 mesi sbranato da due pitbull nella località di ...

Coppa Italia: Juventus in finale nonostante la sconfitta contro la Lazio - Ascolta articolo - La Juventus si qualifica per la finale nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Lazio ...

