Campi Flegrei - per la maggioranza anche il terremoto può diventare propaganda

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Troviamo inaccettabile che si facciaelettorale per le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema bradisismo. Proprio in queste settimane in cui l’attività sismica si è intensificata, dover assistere ai “teatrini” dei rappresentanti della Lega alla Solfatara che parlano strumentalmente di Superbonus o vedere il Ministro Musumeci andare a fare campagna elettorale, per un sindaco proprio in un comune al voto dei, è veramente vergognoso”. Ad affermarlo è il deputato flegreo del M5S, Antonio Caso. Passerella elettorale del ministro Musumesi e della Lega ai, proprio mentre l’attività sismica si è intensificata “Viene da chiedersi – aggiunge l’esponente M5S -, ma queste persone sanno cosa sia la dignità? La Lega flegrea che oggi chiede il Superbonus per ...