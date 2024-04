Rapina choc a Reggio Emilia | rubato l' incasso della Festa del 25 Aprile a Casa Cervi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024), 262024 –to al’grandedel 25, volontaria aggredita con spray urticante da quattro uomini nel parcheggio. Sarebbero stati presi 80mila euro in contanti. È avvenuto nella tarda serata di ieri tra Campegine e Gattatico, davanti al Museo, nel podere dei Campi Rossi che fufamiglia dei 7 martiriResistenza. Grande indignazione e sgomento per un assalto tanto pianificato quanto fulmineo. Erano passate da poco le ore 23 e nell’area erano presenti ancora molti visitatori, insieme alle decine di volontari che stavano riordinando stand e locali. Tre di loro hanno raccolto lo zaino contenente la parte in contanti ...