Come l’Intelligenza artificiale sta rivoluzionando il recruitment Ma solo il lavoro dell’uomo evita i pregiudizi

(Di venerdì 26 aprile 2024)sta sempre più modificando anche il modo di reclutare personale nelle aziende. Da anni la tecnologia sta trasformando il suo tradizionale processo di, ma è con l’IA che le assunzioni subiranno una radicale evoluzione. Secondo il Talent Acquisition Trends Report 2024 redatto da Korn Ferry, i processi di selezione verranno letteralmente rivoluzionati. Il tempo dei colloqui disi ridurrà enormemente, e il ruolo del reclutatore verrà rimodellato in maniera netta. Secondo i dati raccolti nel report, i vantaggi sono tantissimi.aiuta infatti i recruiter e i responsabili risorse umane a coprire i posti vacanti in modo più rapido ed efficiente. Molto banalmente, riduce ilamministrativo. Che si ...

L’Intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il recruitment. “Ma solo il lavoro dell’uomo evita i pregiudizi” - L’Intelligenza artificiale sta sempre più modificando anche il modo di reclutare e assumere personale nelle aziende. Da anni la tecnologia sta trasformando il suo tradizionale processo di ...

Continua a leggere>>

Dati, tool e intelligenza artificiale: il futuro del recruitment supera il classico CV - Per imprenditori, startupper e manager, il recruitment può risultare senza dubbio una delle parti più critiche del lavoro. Scegliere il talento giusto è complesso ma allo stesso tempo fondamentale per ...

Continua a leggere>>

Intelligenza artificiale, cosa dice l’AI act della Ue: vietati gli strumenti di riconoscimento biometrico sul lavoro - Requisiti, obblighi e paletti per sviluppatori e utenti. Negli ambienti lavorativi proibito l’utilizzo dell’IA per il riconoscimento delle caratteristiche cognitivo-comportamentali. No alle pratiche d ...

Continua a leggere>>