(Di venerdì 26 aprile 2024)Juventus-Milan, ma ancheSinner: sabato 27 aprile RaiUno non racconterà lo sport, come sempre fatto negli ultimi 64 anni

NOBLESSE OBLIGE! , da domani 5 aprile 2024 in radio “NIENTE DI SPECIALE” il nuovo singolo . Andiamo a saperne di più. NOBLESSE OBLIGE! con “NIENTE di SPECIALE” Da domani venerdì 5 aprile è in rotazione radio fonica “NIENTE di SPECIALE” , il nuovo singolo dei NOBLESSE OBLIGE! disponibile su ... Continua a leggere>>

radio Rai sciopera, niente «Tutto il calcio minuto per minuto»: ecco i motivi - niente Juventus-Milan, ma anche niente Sinner: sabato 27 aprile Rai radio Uno non racconterà lo sport, come sempre fatto negli ultimi 64 anni ...

Continua a leggere>>

radio Rai sciopera, «Tutto il calcio minuto per minuto» non andrà in onda sabato: cosa è successo - La storica trasmissione «Tutto il calcio minuto per minuto» non andrà in onda sabato e non racconterà diversi eventi sportivi (da Juve-Milan al derby Sinner-Sonego a Madrid): «Informazione radiofonica ...

Continua a leggere>>

La radio alza la voce, sciopera ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Ecco i perché della protesta - Lo storico programma radiofonico non andrà in onda in un giorno importante, in cui si gioca tra le altre Juventus-Milan. Uno sciopero deciso per evitare che ...

Continua a leggere>>